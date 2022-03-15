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"كاس" ترفض تعليق عقوبات "يويفا" على روسيا

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منتخب روسيا
صورة سابقة لمنتخب روسيا

"كاس" ترفض تعليق عقوبات "يويفا" على روسيا

لوزان - أ ف ب

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رفضت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) يوم الثلاثاء طلب الاتحاد الروسي لكرة القدم تعليق العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" على الأندية والمنتخبات الروسية على خلفية الهجوم على أوكرانيا.

وستبقى الفرق الروسية مستبعدة من المسابقات الأوروبية حتّى يتم البت في الاستئناف المقدم من الاتحاد الروسي، في حين وعد القضاء الرياضي باتخاذ قرار في نهاية الأسبوع بشأن التعليق المحتمل للعقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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