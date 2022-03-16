.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أتلتيكو يقصي مانشستر يونايتد من دوري الأبطال

  • الخط
من لقاء مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد

أتلتيكو يقصي مانشستر يونايتد من دوري الأبطال

مانشستر - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أطاح أتلتيكو مدريد الإسباني بمضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه عليه 1 - صفر، في إياب دور الستة عشر من المسابقة.

ونجح أتلتيكو مدريد في التأهل مستفيدا من تفوقه 2 - 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى لقاء الذهاب في مدريد بالتعادل 1 - 1، ليبلغ فريق العاصمة الإسبانية دور الثمانية.

وسجل رينان لودي هدف المباراة الوحيد لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 41.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
فايزر ترفض الانضمام للمقاطعة.. والانسحاب من السوق الروسي فايزر ترفض الانضمام للمقاطعة.. والانسحاب من السوق الروسي
اكتشف المزيد