أتلتيكو يقصي مانشستر يونايتد من دوري الأبطال

أطاح أتلتيكو مدريد الإسباني بمضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه عليه 1 - صفر، في إياب دور الستة عشر من المسابقة.

ونجح أتلتيكو مدريد في التأهل مستفيدا من تفوقه 2 - 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى لقاء الذهاب في مدريد بالتعادل 1 - 1، ليبلغ فريق العاصمة الإسبانية دور الثمانية.

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وسجل رينان لودي هدف المباراة الوحيد لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 41.