أتلتيكو يقصي مانشستر يونايتد من دوري الأبطال

أطاح أتلتيكو مدريد الإسباني بمضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه عليه 1 - صفر، في إياب دور الستة عشر من المسابقة.
ونجح أتلتيكو مدريد في التأهل مستفيدا من تفوقه 2 - 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى لقاء الذهاب في مدريد بالتعادل 1 - 1، ليبلغ فريق العاصمة الإسبانية دور الثمانية.
مادة اعلانية
وسجل رينان لودي هدف المباراة الوحيد لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 41.
اقرأ أيضاً
-
مانشستر سيتي يتعادل مع سبورتنغ لشبونة ويتأهلواصل مانشستر سيتي الإنجليزي مسيرته الناجحة في الموسم الحالي وتأهل لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتعادله السلبي مع سبورتنغ لشبونة ... رياضة عالمية
-
كين: مانشستر يونايتد من أفضل فرق الدوري الإنجليزيكشف هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير أنه متفائل بفرص فريقه قبل مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت بعد الفوز الساحق ... رياضة
-
دي بروين ومحرز يقودان سيتي لفوز كبير في ديربي مانشستركسر اللاعب الجزائري الدولي رياض محرز حاجز النحس في مواجهاته أمام مانشستر يونايتد وسجل هدفين رائعين ليشارك في قيادة فريقه مانشستر سيتي بديربي المدينة ... رياضة
مادة إعلانية