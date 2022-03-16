برشلونة يراقب محمد صلاح

ظهر النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، كخيار في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة لنادي برشلونة الإسباني، حسب التقارير الصحافية.

وقالت "سبورت" الكاتالونية في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، يوم الأربعاء: أعطى النجم المصري إشارة بالفعل إلى برشلونة عن استعداده للانضمام للفريق الصيف المقبل، إذا تم التوصل إلى اتفاق مع ليفربول.

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وأضافت الصحيفة: أراد برشلونة التعاقد مع صلاح قبل عامين لكن العملية كانت مستحيلة من الناحية المالية، والآن ترى إدارة النادي إمكانية كسب صفقة نجم ليفربول الذي ينتهي عقده في 2023، وليس لديه نية لتجديد عقده.

وبحسب "سبورت" فإن برشلونة منتبه جدا لموقف ليفربول مع صلاح، ويدرس جدوى الصفقة التي ستكون ضربة حقيقية لسوق الانتقالات، ولفتت إلى أن إدارة برشلونة تدرك أن باريس سان جيرمان سيدخل على اللاعب المصري لتعويض رحيل مبابي المحتمل إلى ريال مدريد.

وواصلت الصحيفة الكاتالونية: أوضحت بيئة محمد صلاح لبرشلونة وبعض الأندية الأخرى أن تنتظر الأحداث المقبلة، حيث قدم ليفربول عرض تجديد لم يرد عليه صلاح، وبرشلونة على دراية بالمطالب المالية لنجم المنتخب المصري ومن الواضح أنها ستكون صفقة ميسورة التكلفة أكثر بكثير من صفقة هالاند، إلا أن كل شيء سيعتمد على ما يطلبه ليفربول، لأن النادي الإنجليزي يتفاوض دائما بصعوبة جديدة، وعلى الرغم من أن صلاح لم يتبق له سوى عام واحد على عقده، إلا أنه يستبعد أن يتنازل ليفربول عن اللاعب بسعر أقل من 100 مليون يورو.

وأوضح التقرير أن إدارة برشلونة تتابع باهتمام خيار شراء صلاح، كونه يسجل الكثير من الأهداف وشخصية إعلامية هامة، لكنهم لا يريدون اتخاذ خطوات خاطئة، لاسيما أن باريس سان جيرمان سيقدم عرضا ماليا أقوى للاعب، وثانيا لا يريدون إزعاج ليفربول حتى تكون تكلفة الانتقال أقل قدر الإمكان، لأن برشلونة يرى أن 70 مليون يورو سعر مناسب لانتقال اللاعب لصفوفه.