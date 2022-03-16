بعد الاعتداء على سيميوني.. مانشستر يونايتد يتوعد

قال نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم الأربعاء إنه سيحدد هوية الجماهير التي ألقت مقذوفات على دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد عقب مباراة الفريقين في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث يواجه المذنبون عقوبة الإيقاف لمدة ثلاث سنوات.



وركض سيميوني نحو نفق الملعب عقب فترة قصيرة من فوز أتلتيكو مدريد 1-صفر على يونايتد في أولد ترافورد يوم الثلاثاء ليتأهل إلى دور الثمانية بنتيجة إجمالية 2-1، بينما ألقت الجماهير العديد من الزجاجات والمقذوفات من المدرجات لكنها أخطأت المدرب الأرجنتيني بمسافة قصيرة.



وقال المتحدث باسم النادي لـ "رويترز": نراجع لقطات كاميرات المراقبة لتحديد هوية المسؤولين عن إلقاء الزجاجات. إلقاء أي مقذوفات على الملعب مخالف للقواعد ويُعرض المذنب لعقوبة الإيقاف لمدة ثلاث سنوات.



وقد يتعرض ليونايتد لعقوبة من الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) حيث من المحتمل أن يكتب مراقب المباراة هذه الواقعة في تقريره.

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