بنفيكا يهزم أياكس ويخطف التأهل

غابت الواقعية عن أياكس أمستردام الهولندي برغم أفضليته فودّع ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، لخسارته على أرضه أمام بنفيكا البرتغالي صفر-1 إياباً الثلاثاء بعد تعادلهما 2-2 في لشبونة ذهاباً.

وبرغم أفضلية أياكس طوال المباراة إلا انه افتقد للحسم أمام المرمى، في أول مباراة يصوم فيها هدافه العاجي سيباستيان هالر صاحب 11 هدفاً في 7 مباريات توالياً.

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في المقابل، خطف بنفيكا، بطل 1961 و1962، هدف التأهل في وقت متأخر عبر الأوروغوياني الشاب داروين نونييس (77).

أياكس، صاحب الأفضلية التاريخية في مواجهاته مع بنفيكا في البطولة الأولى وبطل أوروبا أربع مرات بينها ثلاث في السبعينيات، دخل المباراة وهو يتصدر الدوري الهولندي بفارق نقطتين عن غريمه أيندهوفن، فيما يتخلف بنفيكا ثالث الدوري البرتغالي بفارق 12 نقطة عن بورتو المتصدر.

التبديل الوحيد في تشكيلة المدرب إريك تن هاغ عن المباراة الأخيرة، كان دخول الحارس الكاميروني أندري أونانا بدلاً من ريمكو باسفير المصاب بكسر باصبع يده، لكنه لم يكن موفقاً بالهدف.

ودانت أفضلية الفرص في الشوط الأول لأياكس في ظل صلابة دفاعية للاعبي بنفيكا، أبرزها لليافع راين غرافنبرخ من خارج المنطقة فوق العارضة (36).

تابع أياكس سيطرته في الثاني وسدد صانع اللعب الصربي دوشان تاديتش فوق العارضة (49).

لكن نسور بنفيكا أسكتوا جماهير ملعب يوهان كرويف من ركلة حرة جميلة للظهير الإسباني أليكس غريمالدو تابعها نونييس برأسه في الشباك في ظل خروج خاطئ لأونانا (77). ورفع نونييس رصيده هذا الموسم إلى 26 هدفاً بينها 4 في دوري الأبطال.

