منظمة حقوق الحيوان تلاحق مدافع وست هام

قالت منظمة حقوق الحيوان البريطانية، إنها سوف تقيم دعوى قضائية بحق مدافع وست هام كورت زوما وشقيقه يوان لمحاكمتهما .

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية ( بي ايه ميديا)، أن زوما شوهد وهو يركل واحدة من قططه في فيديو مصور انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي في فبراير الماضي، قبل أن تأخذ جمعية حقوق الإنسان في بريطانيا قطط اللاعب البالغ من العمر "27 عاما" في نفس الشهر،لرعايتها.

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وقرر نادي داغنهام، الذي يلعب له يوان زوما، إيقافه الشهر الماضي، بعدما أكد انه المسؤول عن تصوير الواقعة، وأوضح بيان للنادي يوم الأربعاء أنه تم توجيه اتهام إليه .

وأصدرت جمعية حقوق الحيوان بيان لها ذكرت فيه: بعد إجراء تحقيق كامل وشامل، بدأنا عملية رفع دعوى ضد كل من كورت زوما ويوان زوما، بموجب قانون رعاية الحيوان.

وأضافت: الجمعية ستواصل رعاية القطتين، وسنكون في وضع يسمح لنا بالكشف عن المزيد من المعلومات بمجرد تأكيد موعد المحاكمة.

وفي بيان أخر صادر عن نفس الجمعية جاء فيه: الجمعية ليس لديها سلطة توجيه الاتهامات للأشخاص، سنقوم بارسال طلبات استدعاء للمتورطين في الواقعة، وسنحدد مكان وموعد المحاكمة بمجرد سماع قرار المحكمة.

وفرض نادي وست هام: أقصى غرامة ممكنة" على لاعبه كورت زوما بعد ظهور الواقعة وانتشارها، لكن المدير الفني للفريق ديفيد مويز واصل اختيار زوما للمشاركة في حال كان جاهزا.