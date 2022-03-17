أسماء جديدة في قائمة منتخب فرنسا

استدعى مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان مهاجم لايبزيغ الألماني كريستوفر نكونكو ومدافع لنس جوناتان كلوس إلى التشكيلة للمرة الأولى، وذلك لخوض المباراتين الوديتين المقررتين أواخر الشهر الحالي ضد ساحل العاج وجنوب إفريقيا.

وشهدت التشكيلة عودة بريسنيل كيمبيمبي (باريس سان جرمان) ورافايل فاران وبول بوغبا (مانشستر يونايتد الإنجليزي) بعدما غابوا عن النافذة الدولية الأخير في نوفمبر بسبب الإصابة، فيما استبعد المدافعان ليو دوبوا (ليون) ودايو أوباميكانو (بايرن ميونيخ الألماني) عن هاتين المباراتين المقررتين في 25 و20 الشهر الحالي في مرسيليا وليل توالياً.

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ولتشكيلته الأولى في عام 2022، لن يكون بإمكان ديشان الاعتماد على فيرلان مندي (ريال مدريد الإسباني) وتوما ليمار (أتلتيكو مدريد الإسباني) بسبب الإصابة التي لم تحل دون استدعاء مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة ليكون بجانب ثنائي الهجوم كيليان مبابي (سان جرمان) وأنطوان غريزمان (أتلتيكو).

وقرر ديشان استدعاء نكونكو (24 عاماً) للمرة الأولى بسبب المستوى المميز الذي يقدمه لاعب سان جرمان السابق مع لايبزيغ هذا الموسم، حيث سجل 26 هدفاً في جميع المسابقات، فيما سيحظى الظهير الأيمن كلوس على فرصته الدولية الأولى بعمر التاسعة والعشرين.

وتستعد فرنسا للدفاع عن اللقب العالمي الذي توجت به صيف 2018 في روسيا، وستعرف هوية المنتخبات التي ستواجهها في دور المجموعات من المونديال القطري المقرّر نهاية العام الحالي، عندما تسحب قرعته النهائية في الأول من أبريل في الدوحة.

- وهنا التشكيلة:

حراسة المرمى: ألفونس أريولا (وست هام الانكليزي معاراً من باريس سان جرمان)، هوغو لوريس (توتنهام الإنجليزي)، مايك مينيان (ميلان الايطالي)

مدافعون: جوناتان كلوس (رين)، لوكا ديني (أستون فيلا الإنجليزي)، لوكاس هرنانديز (بايرن ميونيخ الألماني)، تيو هرنانديز (ميلان الإيطالي)، بريسنيل كيمبيمبي (باريس سان جرمان)، جول كونديه (إشبيلية الإسباني)، بنجامان بافار (بايرن ميونيخ)، رافايل فاران (مانشستر يونايتد الإنجليزي)

لاعبو الوسط: ماتيو غندوزي (مرسيليا معاراً من أرسنال الإنجليزي)، نغولو كانتي (تشيلسي الإنجليزي)، بول بوغبا (مانشستر يونايتد)، أدريان رابيو (يوفنتوس الإيطالي)، أوريليان تشواميني (موناكو)

مهاجمون: وسام بن يدر (موناكو)، كينغسلي كومان (بايرن ميونيخ)، أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد الإسباني على سبيل الإعارة من برشلونة)، كريم بنزيمة (ريال مدريد)، موسى ديابيه (باير ليفركوزن الألماني)، كيليان مبابي (باريس سان جرمان)، كريستوفر نكونكو (لايبزيغ الألماني).