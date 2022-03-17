أنيلكا: رونالدو وميسي لم يكونا ذكيين

رأى نيكولاس أنيلكا، اللاعب الدولي الفرنسي السابق، أن مسيرة البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي انتهت، وكان عليهما الاعتزال في وقت سابق.

وقال أنيلكا في تصريحات لشبكة "RMC الرياضية": انتهت مسيرتهما الرياضية وأعتقد أنه يجب أن يكون كلاهما سعيدا بما حققه في آخر 15 عاما، لقد كانا الأفضل والآن أصبح الأمر طبيعيا.

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وأضاف اللاعب الذي سبق وارتدى قميص ريال مدريد: يجب عليهما الاعتزال، وقبل كل شيء لا ينبغي لهما قبول مشاريع مثل تلك التي تتطلبها باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، كان يجب أن يكون كلاهما أكثر ذكاءً، لم يكونا ذكيين، كان يجب أن يفكرا في مواجهة تحد أقل تعقيدا لأنه عليك اتخاذ القرارات الصحيحة للاعتزال في القمة.

وواصل أنيلكا: هناك لاعبون لا يترددون في إنهاء مسيرتهم في سن 32 و33، حتى لا يتعرضون للنقد، أنا توقفت عند 36 عاما ولكن في 32 ذهبت إلى الصين.

وأردف المهاجم الفرنسي السابق: فوجئت بمستوى ميسي أكثر من رونالدو، اعتقدت أن ميسي سيوف يتألق في فرنسا وسيواجه رونالدو الكثير من الصعوبات في إنجلترا، لأنه بالنسبة لي الدوري الإنجليزي الأكثر قوة.