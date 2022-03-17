الجمعة.. موعداً نهائياً لتقديم عروض شراء تشيلسي

بات من الممكن أن يتم التعجيل بعملية بيع نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بعد تحديد يوم الجمعة موعدا نهائيا لتقديم العروض لشراء النادي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن مؤسسة "راين غروب" المالية في نيويورك، ستقدم قائمة مختصرة مفضلة بالراغبين في الشراء يوم الجمعة.

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ومع تسارع وتيرة عملية بيع النادي، فإن ذلك يعني أن الفرص في القائمة المختصرة ستكون متقاربة حتى مع وصول ثلاثة عروض في وقت مبكر الأسبوع المقبل.

وشهدت عملية تقديم العروض لشراء النادي، وجود عروض قوية، مع وجود أشخاص وجهات أخرى عززت موقفها، وسط تطورات ملحوظة يوم الخميس.

وانضم سيباستيان كو إلى عرض مارتين بروتون لشراء النادي، ليضيف ثقلا ومصداقية لترشيح رئيس ليفربول السابق لشراء النادي اللندني.

ومن المعروف أن كو، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى سابقا، ورئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد لندن 2012 ومشجع تشيلسي، وداعم بروتون، سيجد دعما في الدوائر الحكومية.

وأكدت عائلة ريكيتس المالكة لفريق البيسبول شيكاغو كابس، رغبتها في شراء النادي من خلال بيان لها، وأضافت كين جريفين رئيس صندوق تحوط مؤثر إلى تحالفها من المشترين.

وقام نيك كاندي، المطور العقاري، والمرشح لشراء النادي، بضم نجم تشيلسي السابق جيانلوكا فيالي لعرضه، حيث سيحظى نجم المنتخب الإيطالي السابق والمساعد في الجهاز الفني للفريق ذاته حاليا بتأييد ودعم جماهير تشيلسي.

كان تود بوهلي الذي يملك جزءا من نادي لوس انجليس دودغرز أول من تقدم بعرض في سباق شراء تشيلسي، ويتمتع تحالف القطب الأميركي الأخر بنفوذ كبير.

وكان وودي جونسون مالك شركة "نيو يورك جيتس" من بين المرشحين لتقديم عرض لشراء تشيلسي، لكنه لم يعلن اهتمامه بالأمر حتى الآن.

كان رومان أبراموفيتش قد عرض تشيلسي للبيع منذ الثاني من مارس الماضي، وذلك في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتمت معاقبة الملياردير الروسي الإسرائيلي من قبل الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي، حيث تم تجميد أصوله في المملكة المتحدة باستثناء تشيلسي، حيث تم تسيير الأمور في تشيلسي وفق رخصة استثنائية من الحكومة.

كانت الحكومة البريطانية قد عاقبت أبراموفيتش بعد تكهنات بعلاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن رجل الأعمال الشهير البالغ من العمر "55 عاما" نفى ذلك مرارا وتكرارا.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 59 نقطة، فيما كان الفريق قد تأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، كما أن تشيلسي لازال متواجدا في منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي حيث يواجه ميدلزبرة في دور الثمانية يوم السبت المقبل، كما خسر المباراة النهائية لبطولة كأس الرابطة المحترفة أمام ليفربول بضربات الترجيح 11- 10 .