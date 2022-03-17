برشلونة يهزم غلطة سراي بشق الأنفس ويتأهل

واصل برشلونة الإسباني مسيرته في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما تأهل لدور الثمانية في المسابقة القارية، عقب فوزه الثمين 2 - 1 على مضيفه غلطة سراي التركي، اليوم الخميس، في إياب دور الـ16 للبطولة.

كما حجزت أندية سبورتينج براجا البرتغالي وغلاسجو رينجرز الأسكتلندي وأتالانتا الإيطالي مقاعدها أيضا في دور الثمانية، بعد النتائج التي حققتها في جولة الإياب في دور الـ16.

مادة اعلانية

كان فريقا برشلونة وغلطة سراي بحاجة للفوز في لقاء اليوم، الذي جرى بمدينة إسطنبول التركية، عقب تعادلهما بدون أهداف في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب (كامب نو) معقل برشلونة يوم الخميس الماضي.

وبادر غلطة سراي بالتسجيل في الدقيقة 28 عن طريق البرازيلي ماركاو، غير أن برشلونة انتفض في الوقت المناسب، ليحرز لاعبه بيدري هدف التعادل في الدقيقة 37، قبل أن يحرز مهاجمه الغابوني بيير ايميريك أوباميانغ الهدف الثاني في الدقيقة 49.

وبهذا الفوز، اكتسب برشلونة، الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم في مبارياته الـ11 الأخيرة بمختلف المسابقات، قوة دفع جيدة للغاية قبل لقائه المرتقب مع مضيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد يوم الأحد القادم، في بطولة الدوري الإسباني.

ويسعى برشلونة لاستكمال حملته في البطولة من أجل رسم البسمة على وجوه جماهيره، التي شعرت بالإحباط بسبب نتائج الفريق المهتزة في مختلف البطولات الأخرى هذا الموسم، حيث خرج مبكرا من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا، قبل أن يفشل في الفوز بكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني، وأصبحت حظوظه شبه معدومة في التتويج بالدوري الإسباني.