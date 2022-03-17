تشيلسي يتلقى دعماً مالياً من الحكومة البريطانية

حصل نادي تشيلسي على دعم مالي قبل خوضه مباراة بدور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بعدما منحته الحكومة البريطانية ميزانية سفر إلى ميدلزبره لمواجهة فريقها في البطولة، حسبما علمت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وذكرت (بي أيه ميديا) أن النادي تعرض لأزمة قوية بعدما تم منحه ترخيص جديد من الحكومة، بعد العقوبات التي تم فرضها على مالكه رومان أبراموفيتش.

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وبموجب تلك العقوبات لا يحق لتشيلسي بيع التذاكر في ظل الإجراءات الحكومية المتبعة، لكن النادي اللندني يواصل الضغط على الحكومة البريطانية للحصول على مزيد من التسهيلات في إدارة النادي.

وفي البداية منح تشيلسي 20 ألف جنيه أسترليني (26 ألف دولار) كحد أقصى لميزانية سفر الفريق لأي مباراة وفقا للرخصة الجديدة، لكن من المفهوم الأن أن الحكومة رفعت السقف المالي، وسيكون ذلك بشكل مبدئي في مواجهة ميدلزبره.

ومن المعروف أن متوسط التكاليف لأي فريق يسافر إلى ميدلزبره تتخطى الحد المقنن بـ 20 ألف جنيه أسترليني ثلاث مرات.

وبينما لم يتمكن تشيلسي من التعليق على قرار الحكومة بتخفيف الإجراءات، وجه متحدث باسم النادي الشكر للحكومة البريطانية على الحوار المنتظم حول تفاصيل الترخيص للنادي.

وقال المتحدث باسم النادي: نحن ممتنون للحكومة في مواصلتها الاهتمام بمطالبنا لتعديل الترخيص.

وتعرض رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي لعقوبات الاسبوع الماضي، عقب كشف الحكومة البريطانية عن صلة تربط الرجل البالغ من العمر "55 عاما" بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ظل غزو روسيا لأوكرانيا.

وعرض الملياردير الروسي الإسرائيلي تشيلسي للبيع في الثاني من مارس الماضي، وأن وتيرة سرعة هذه العملية زادت بشكل كبير بعد العقوبات التي تم إقرارها الأسبوع الماضي.