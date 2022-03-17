تشيلسي يحسم تأهله بثنائية جديدة في ليل

تحدى تشيلسي الإنجليزي الظروف الصعبة التي يمر بها في الفترة الأخيرة، وواصل حملة الدفاع عن لقب بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الذي توج به في الموسم الماضي، بعدما تأهل لدور الثمانية في المسابقة القارية.

وتغلب تشيلسي 2 - 1 على مضيفه ليل الفرنسي، اليوم الأربعاء، في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال، ليحجز مقعده في الدور المقبل، مستفيدا من فوزه 2 - صفر على منافسه الفرنسي في لقاء الذهاب الذي جرى بين الفريقين بملعب (ستامفورد بريدج) في العاصمة البريطانية لندن في شباط/فبراير الماضي، ليفوز 4 - 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

مادة اعلانية

وبادر ليل بالتسجيل عن طريق نجمه التركي المخضرم بوراك يلماظ في الدقيقة 38 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل الأميركي كريستيان بوليسيتش لتشيلسي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أضاف الإسباني سيزار أزبيليكويتا الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 71، ليؤمن تأهل الفريق الأزرق لدور الثمانية في المسابقة التي توج بها عامي 2012 و2021، وينهي مغامرة ليل في البطولة.

وبات تشيلسي الممثل الثالث للأندية الإنجليزية في دور الثمانية بالبطولة، بعد مانشستر سيتي، منافسه في نهائي النسخة الماضية للمسابقة، وليفربول الذي يمتلك 6 ألقاب في البطولة.

ويعيش تشيلسي حالة من الارتباك والضبابية التي تحيط بمستقبله في الفترة الأخيرة في ظل العقوبات ،التي فرضتها الحكومة البريطانية على مالكه الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش وتجميد ممتلكاته على خلفية أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا.