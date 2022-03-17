توتنهام يتمسك بحظوظه الأوروبية ويهزم برايتون

تمسك توتنهام هوتسبير بآماله في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وذلك عقب فوزه الثمين 2 - صفر على مضيفه برايتون، يوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة عشر للمسابقة.
وارتفع رصيد توتنهام، الذي عاد لطريق الانتصارات عقب خسارته في مباراته الأخيرة بالمسابقة أمام مانشستر يونايتد، إلى 48 نقطة ليتقدم إلى المركز السابع في جدول ترتيب المسابقة، ومازال يمتلك مباراة مؤجلة.
في المقابل، توقف رصيد برايتون، الذي واصل ترنحه في البطولة عقب تلقيه خسارته العاشرة في البطولة هذا الموسم والسادسة على التوالي، عند 33 نقطة، ليظل في المركز الثالث عشر.
وافتتح الأرجنتيني الشاب كريستيان روميرو التسجيل لمصلحة توتنهام في الدقيقة 37، فيما تكفل المهاجم المخضرم هاري كين بإحراز الهدف الثاني للفريق اللندني في الدقيقة 57.
ورفع كين رصيده التهديفي في البطولة خلال الموسم الحالي إلى 12 هدفا، ليتقاسم المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد ومواطنه ديوجو جوتا والسنغالي ساديو ماني، ثنائي ليفربول.
ويبتعد كين بفارق 8 أهداف خلف المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، الذي يتربع على صدارة الهدافين حاليا.
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