فياريال يصعق يوفنتوس بثلاثية ويتأهل

بلغ فياريال الإسباني دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على مضيفه يوفنتوس الإيطالي 3 - صفر، يوم الأربعاء، في إياب دور الستة عشر من المسابقة.
ونجح فياريال في التأهل بعد تفوقه على الفريق الإيطالي 4 - 1 بمجموع المباراتين، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1 - 1.
مادة اعلانية
وتقدم فياريال في الدقيقة 78 عن طريق جيرارد مورينو من ضربة جزاء، قبل أن يضيف زميله باو توريس الهدف الثاني.
وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، سجل أرناوت دانغوما الهدف الثالث لفياريال من ضربة جزاء.
اقرأ أيضاً
-
يوفنتوس يواصل نتائجه الإيجابية بنقاط سامبدورياسجل ألفارو موراتا هدفين ليقود يوفنتوس للفوز 3-1 على سامبدوريا، ويصبح فريق المدرب ماسيميليانو أليغري على بعد أربع نقاط من ميلان متصدر دوري الدرجة ... رياضة عالمية
-
هدف موراتا يعزز آمال يوفنتوس في المربع الذهبيأحرز ألفارو موراتا هدفا في الشوط الأول ليمنح يوفنتوس الفوز 1-صفر على ضيفه سبيتسيا يوم الأحد وإحكام قبضته على المركز الرابع بدوري الدرجة الأولى ... رياضة
-
النيران الصديقة تقرب يوفنتوس من نهائي كأس إيطالياخطف يوفنتوس فوزا هاما في ذهاب الدور قبل النهائي من كأس إيطاليا لكرة القدم، بعد تغلبه على مضيفه فيورنتينا 1 - صفر، مساء الأربعاء، ليضع قدما في المباراة ... رياضة عالمية
مادة إعلانية