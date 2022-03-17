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فياريال يصعق يوفنتوس بثلاثية ويتأهل

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من لقاء يوفنتوس وفياريال

فياريال يصعق يوفنتوس بثلاثية ويتأهل

تورينو - د ب أ

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بلغ فياريال الإسباني دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على مضيفه يوفنتوس الإيطالي 3 - صفر، يوم الأربعاء، في إياب دور الستة عشر من المسابقة.

ونجح فياريال في التأهل بعد تفوقه على الفريق الإيطالي 4 - 1 بمجموع المباراتين، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1 - 1.

وتقدم فياريال في الدقيقة 78 عن طريق جيرارد مورينو من ضربة جزاء، قبل أن يضيف زميله باو توريس الهدف الثاني.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، سجل أرناوت دانغوما الهدف الثالث لفياريال من ضربة جزاء.

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