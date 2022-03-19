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أليغري: يجب علينا نسيان الخروج الأوروبي

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من مباراة فياريال

أليغري: يجب علينا نسيان الخروج الأوروبي

تورينو - رويترز

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طالب ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس فريقه بنسيان الخروج الأسبوع الماضي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وقال إن الفريق "يسير على الطريق الصحيح" في الوقت الحالي.

وخسر يوفنتوس 3-صفر على أرضه أمام فياريال في إياب دور الستة عشر بدوري الأبطال يوم الأربعاء، ليودع المسابقة من الدور ذاته للموسم الثالث على التوالي، وينتقل تركيزه فقط على المنافسات المحلية.

وقبل اللعب ضد سالرنيتانا متذيل الترتيب يوم الأحد، يحتل يوفنتوس المركز الرابع في الدوري المحلي بفارق سبع نقاط عن ميلان المتصدر، لكن أليغري لا يزال سعيدا بموقف فريقه.

وقال أليغري في مؤتمر صحفي يوم السبت "يجب أن ننسى فورا الخروج من دوري الأبطال، ونغلق هذه الفترة بأفضل شكل ممكن، ونحاول البقاء بفارق ثلاث نقاط خلف إنتر (ميلان ثالث الترتيب)".

وأضاف "ليس لدي ما أريده توضيحه. أسير مع النادي في رحلة، ولقد أسسنا أساسا جيدا".

وتابع "أعتقد أننا نسير في الطريق الصحيح، ولقد أدركنا أسلوبنا في اللعب. من السهل الهدم، لذا ينبغي التحلي بالحذر الشديد".

وأكد أليغري تعافي ثنائي الدفاع ليوناردو بونوتشي وجيورجيو كيليني بعد غيابهما لفترة طويلة بسبب الإصابة.

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