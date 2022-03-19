إنتر يواصل تعثراته بالتعادل مع فيورنتينا

تعادل إنتر ميلان مع ضيفه فيورنتينا 1 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وكان فيورنتينا هو البادئ بالتسجيل عن طريق لوكاس توريرا في الدقيقة 50 إلا أن إنتر ميلان عادل النتيجة بعدها بخمس دقائق عن طريق دينزل دمفريز.
مادة اعلانية
ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث كما رفع فيورنتينا رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثامن.
اقرأ أيضاً
-
إنزاغي يتوقع تحسن مستوى إنترقال سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان إنه لا يشعر بالقلق لعدم ثبات مستوى فريقه في الأسابيع الأخيرة وعبر عن مساندته للاعبيه للعودة إلى المسار الصحيح في ... رياضة عالمية
-
تورينو يتعادل مع إنتر ويقدم خدمة لميلانسجل ألكسيس سانشيز هدفا في الوقت بدل الضائع، ليمنح إنتر ميلان حامل اللقب التعادل 1-1 في ضيافة تورينو بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم ... رياضة عالمية
-
ليفربول يخسر أمام إنتر ويتأهلصعد ليفربول الإنجليزي إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم هزيمته أمام ضيفه إنتر ميلان الإيطالي صفر - 1 مساء الثلاثاء في إياب دور ... رياضة عالمية
مادة إعلانية