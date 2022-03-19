.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إنتر يواصل تعثراته بالتعادل مع فيورنتينا

  • الخط
من المباراة

إنتر يواصل تعثراته بالتعادل مع فيورنتينا

روما - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

تعادل إنتر ميلان مع ضيفه فيورنتينا 1 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وكان فيورنتينا هو البادئ بالتسجيل عن طريق لوكاس توريرا في الدقيقة 50 إلا أن إنتر ميلان عادل النتيجة بعدها بخمس دقائق عن طريق دينزل دمفريز.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث كما رفع فيورنتينا رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثامن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الخريطة العسكرية لآخر التطورات الميدانية حول كييف الخريطة العسكرية لآخر التطورات الميدانية حول كييف
اكتشف المزيد