إنتر يواصل تعثراته بالتعادل مع فيورنتينا

تعادل إنتر ميلان مع ضيفه فيورنتينا 1 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وكان فيورنتينا هو البادئ بالتسجيل عن طريق لوكاس توريرا في الدقيقة 50 إلا أن إنتر ميلان عادل النتيجة بعدها بخمس دقائق عن طريق دينزل دمفريز.

مادة اعلانية

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث كما رفع فيورنتينا رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثامن.