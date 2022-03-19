تشيلسي يبلغ نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل فريق تشيلسي إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقب فوزه على ميدلزبره 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في دور الثمانية من المسابقة.
وسجل هدفي تشيلسي روميلو لوكاكو وحكيم زياش في الدقيقتين 15 و31. وصعد تشيلسي لهذا الدور بعد فوزه على لوتن تاون 3 - 2 في الدور الخامس، فيما صعد ميدلزبره لهذا الدور بعد فوزه على توتنهام بهدف نظيف.
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