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حميديتش: الاعتبارات المالية تعرقل تجديد عقود ليفاندوفسكي ونوير

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ثنائي بايرن

حميديتش: الاعتبارات المالية تعرقل تجديد عقود ليفاندوفسكي ونوير

ميونخ - د ب أ

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ألمح حسن صالح حميديتش المدير الرياضي بنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أن الاعتبارات المالية تعرقل تقديم عروض جديدة لنجوم الفريق الثلاثة روبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر ومانويل نوير.

وقال حميديتش لشبكة "سكاي" قبل المباراة أمام يونيون برلين في الدوري يوم السبت: يجب أن نتأكد من أن جودة الفريق تتناسب مع المكونات الاقتصادية. مازلنا لا نستقبل الجماهير بشكل كامل في المدرجات. نمر بفترة صعبة ماديا. سنحاول القيام بهذا بطريقتنا.

ومازال لدى الثلاثي، وجميعهم يبلغون 32 عاما أو أكثر، عقود مع بايرن حتى 2023.

وانتقد الناقد الرياضي بشبكة "سكاي" ولاعب بايرن السابق لوثار ماتيوس النادي لتعامله مع مستقبل أفضل لاعب في العالم روبرت ليفاندوفسكي على وجه التحديد.

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