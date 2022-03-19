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خيتافي يتعادل مع أتلتيك بلباو

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خيتافي يتعادل مع أتلتيك بلباو

مدريد - د ب أ

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تعادل أتلتيك بلباو مع ضيفه خيتافي 1- 1 يوم الجمعة ضمن منافسات المرحلة 29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم انيس أونال لخيتافي الدقيقة الثالثة، قبل أن يدرك يوري بيرشيش التعادل لبلباو في الدقيقة 29.

وشهدت المباراة طرد خورخي كوينكا لاعب خيتافي الدقيقة 65، كما عانى زميله جاكوب يانكتو من المصير ذاته في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

ورفع بلباو رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثامن، فيما رفع خيتافي رصيده إلى 29 نقطة في االمركز الخامس عشر.

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