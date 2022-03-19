ليدز يقلب خسارته ويهزم وولفرهامبتون

قلب ليدز يونايتد تأخره بهدفين إلى فوز ثمين 3 - 2 على مضيفه وولفرهامبتون يوم الجمعة ضمن منافسات المرحلة 30 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وتقدم جوني كاسترو لصالح وولفرهامبتون في الدقيقة 26، قبل أن يضيف فرانشيسكو ترينكاو الهدف الثاني في الدقيقة الحادية عشر من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.
واستغل ليدز النقص العددي في صفوف وولفرهامبتون بعد طرد مهاجمه المكسيكي راؤول خيمنيز، ليعود للمباراة من جديد، بعدما سجل له جاك هاريسون هدف تقليص الفارق في الدقيقة 63، فيما أدرك رودريغو مورينو التعادل في الدقيقة 66.
وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، سجل لوك أيلنغ هدف الفوز لليدز يونايتد.
ورفع ليدز رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس عشر، فيما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 46 نقطة في المركز الثامن.
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