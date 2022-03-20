أتلتيكو مدريد يهزم رايو فايكانو ويصبح "الثالث"

فاز أتلتيكو مدريد على مضيفه رايو فايكانو 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز فالنسيا على إلتشي بذات النتيجة وغرناطة على ديبورتيفو ألافيس 3 - 2 وأوساسونا على ليفانتي 3 - 1.

وسجل هدف المباراة الوحيد خورخي كوكي في الدقيقة 49. وشهدت المباراة طرد أنخيل كوريا لاعب أتلتيكو في الدقيقة 86.

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ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد رايو فايكانو عند 32 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق فالنسيا على مضيفه إلتشي 1 - صفر. ويدين فالنسيا بالفضل في هذا الفوز للاعبه غونزالو غيديس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50.

وشهدت المباراة طرد يوهان موخيكا لاعب إلتشي في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع فالنسيا رصيده إلى 40 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد إلتشي عند 32 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي المباراة الثالثة، فاز فريق غرناطة على مضيفه ديبورتيفو ألافيس 3 - 2.

وسجل أهداف غرناطة سيرجيو إسكوديرو وأنتونيو بويرتاس ولويس سواريز في الدقائق 50 و75 و87 ، فيما سجل هدفي ألافيس غونزالو إسكالانتي ومانويل فاييخو في الدقيقتين 53 و57.

ورفع غرناطة رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس عشر وتوقف رصيد ألافيس عند 22 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وفي المباراة الرابعة، فاز أوساسونا على ليفانتي 3 - 1. وسجل أهداف أوساسونا إزكويل أفيلا وأنتي بوديمير وداركو براساناك في الدقائق 44 و58 و64 ، فيما سجل هدفي ليفانتي روجر مارتي في الدقيقة 76.

ورفع أوساسونا رصيده إلى 38 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد ليفانتي عند 19 نقطة في المركز العشرين الأخير.