بايرن يعزز صدارته برباعية يونيون برلين

عزز بايرن ميونخ صدارته لترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) عقب فوزه على ضيفه يونيون برلين 4 - صفر يوم السبت ضمن منافسات المرحلة 27 من المسابقة.
ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 63 نقطة، ليزيد الفارق بينه وبين ملاحقه بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني إلى سبع نقاط، لكن الوصيف سيكون على موعد مع إمكانية تقليص الفارق مجددا حينما يلعب غدا مع مضيف كولون.
على الجانب الآخر تجمد رصيد يونيون برلين عند 38 نقطة في المركز الثامن، وتقدم الفريق البافاري عن طريق كينغسلي كومان في الدقيقة 16، قبل أن يضيف زميله نيانزو كواسي الهدف الثاني في الديقة 25.
وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الأول، سجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث من ضربة جزاء، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 47.
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