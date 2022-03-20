بن ناصر يقود ميلان إلى صدارة الدوري

أحرز إسماعيل بن ناصر هدفا رائعا ليقود ميلان للفوز 1-صفر على كالياري، ويحافظ فريق المدرب ستيفانو بيولي على تصدره بفارق ثلاث نقاط في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم السبت.
وكان نابولي صاحب المركز الثاني قد حوّل تأخره بهدف إلى فوز على أودينيزي في وقت سابق ليفرض الضغط على ميلان، لكن الفريق المتصدر أهدر الفرص في الشوط الأول.
وانتظر الفريق الزائر حتى الدقيقة 59، ليسجل هدف الفوز، حيث مهد المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو الكرة إلى زميله الجزائري بن ناصر الذي أطلق تسديدة ساقطة من حافة منطقة الجزاء داخل الشباك.
ونجا ميلان من محاولة خطيرة قرب النهاية من ليوناردو بافوليتي حيث ارتدت الكرة من العارضة.
ورفع ميلان رصيده إلى 66 نقطة من 30 مباراة وبفارق ثلاث نقاط عن نابولي وست نقاط عن إنتر ميلان حامل اللقب وثالث الترتيب.
-
تورينو يتعادل مع إنتر ويقدم خدمة لميلانسجل ألكسيس سانشيز هدفا في الوقت بدل الضائع، ليمنح إنتر ميلان حامل اللقب التعادل 1-1 في ضيافة تورينو بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم ... رياضة عالمية
-
ميلان يتمسك بالصدارة بعد فوز صعب على إمبوليابتعد فريق ميلان بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بفضل فوزه على ضيفه إمبولي 1 - صفر يوم السبت في المرحلة التاسعة والعشرين.وعلى ملعب سان سيرو، تقمص ... رياضة عالمية
-
بهدف جيرو.. ميلان يهزم نابولي ويتصدراعتلى فريق ميلان صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم عقب فوزه على مضيفه نابولي 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الثامنة والعشرين من ... رياضة عالمية