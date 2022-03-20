بن ناصر يقود ميلان إلى صدارة الدوري

أحرز إسماعيل بن ناصر هدفا رائعا ليقود ميلان للفوز 1-صفر على كالياري، ويحافظ فريق المدرب ستيفانو بيولي على تصدره بفارق ثلاث نقاط في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم السبت.

وكان نابولي صاحب المركز الثاني قد حوّل تأخره بهدف إلى فوز على أودينيزي في وقت سابق ليفرض الضغط على ميلان، لكن الفريق المتصدر أهدر الفرص في الشوط الأول.

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وانتظر الفريق الزائر حتى الدقيقة 59، ليسجل هدف الفوز، حيث مهد المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو الكرة إلى زميله الجزائري بن ناصر الذي أطلق تسديدة ساقطة من حافة منطقة الجزاء داخل الشباك.

ونجا ميلان من محاولة خطيرة قرب النهاية من ليوناردو بافوليتي حيث ارتدت الكرة من العارضة.

ورفع ميلان رصيده إلى 66 نقطة من 30 مباراة وبفارق ثلاث نقاط عن نابولي وست نقاط عن إنتر ميلان حامل اللقب وثالث الترتيب.