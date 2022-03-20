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سيتي يصطدم بالفائز من ليفربول ونوتنغهام

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جماهير فورست تحمل قصاصة لكأس إنجلترا

سيتي يصطدم بالفائز من ليفربول ونوتنغهام

العربية.نت

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أقيمت قرعة دور نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد بعد تأهل 3 فرق من أصل ثمانية مع تبقي مواجهة ليفربول ونوتنغهام فورست في آخر مواجهات ربع النهائي.

وتأهلت أندية تشيلسي وكرستال بالاس ومانشستر سيتي بعد فوزها على ميدلزبره وإيفرتون وساوثهامبتون.

وأوقعت القرعة التي أقيمت يوم الأحد كرستال بالاس في مواجهة تشيلسي ومانشستر سيتي أمام الفائز من مباراة ليفربول ونوتنغهام فورست.

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