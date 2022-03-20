سيتي يصطدم بالفائز من ليفربول ونوتنغهام

أقيمت قرعة دور نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد بعد تأهل 3 فرق من أصل ثمانية مع تبقي مواجهة ليفربول ونوتنغهام فورست في آخر مواجهات ربع النهائي.
وتأهلت أندية تشيلسي وكرستال بالاس ومانشستر سيتي بعد فوزها على ميدلزبره وإيفرتون وساوثهامبتون.
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وأوقعت القرعة التي أقيمت يوم الأحد كرستال بالاس في مواجهة تشيلسي ومانشستر سيتي أمام الفائز من مباراة ليفربول ونوتنغهام فورست.
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