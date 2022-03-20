سيتي يعبر ساوثهامبتون برباعية ويصل نصف النهائي

واصل مانشستر سيتي مسيرته في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعدما تأهل للدور قبل النهائي للمسابقة، عقب فوزه الكبير 4 - 1 على مضيفه ساوثهامبتون يوم الأحد في دور الثمانية للمسابقة.
وافتتح رحيم ستيرلينغ التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 12 لكن ساوثهامبتون تعادل بهدف عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز ايميريك لابوت، لاعب سيتي هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
وفي الشوط الثاني، كشر مانشستر سيتي عن أنيابه، ليعيد كيفن دي بروين التقدم للفريق السماوي بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 61 من ركلة جزاء، أعقبه فيل فودين بالهدف الثالث في الدقيقة 75.
وسجل النجم الجزائري (البديل) رياض محرز الهدف الرابع لمانشستر سيتي في الدقيقة 78، ليؤكد تأهل الفريق الضيف للمربع الذهبي في البطولة التي يرغب في استعادتها بعدما غابت عنه في الموسمين الماضيين.
وبذلك، تمكن مانشستر سيتي من التخلص من لعنة ساوثهامبتون، الذي تعادل معه بدون أهداف ثم 1 - 1 في مباراتي الفريقين بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.
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