يوفنتوس يتعافى من خسارة فياريال بنقاط سالرنيتانا

فاز فريق يوفنتوس على ضيفه ساليرنيتانا 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل إمبولي مع فيرونا 1 - 1، وسامبدوريا على فينيزيا 2 - صفر.

وسجل هدفي يوفنتوس باولو ديبالا ودوشان فلاهوفيتش في الدقيقتين الخامسة و29. ورفع يوفنتوس رصيده إلى 59 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد ساليرنيتانا عند 16 نقطة في المركز العشرين الأخير.

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وفي المباراة الثانية، تعادل إمبولي مع فيرونا 1 - 1. وتقدم فيدريكو دي فرامسيكو لإمبولي في الدقيقة 26، وتعادل ماتيو كانسيليري لفيرونا في الدقيقة 72.

ورفع إمبولي رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث عشر، كما رفع فيرونا رصيده إلى 42 نقطة في المركز العاشر.

وفي المباراة الثالثة، فاز فريق سامبدوريا على مضيفه فينيزيا 2 - صفر. وسجل هدفي سامبدوريا فرانشيسكو كابوتو في الدقيقتين 24 و38.

وأنهى فريق فينيزيا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد توماس هنري في الدقيقة 87.

ورفع سامبدوريا رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس عشر وتوقف رصيد فينيزيا عند 22 نقطة في المركز الثامن عشر.