ألفيش: عشنا ليلة لـ "التاريخ" في مدريد

أكد المدافع البرازيلي داني ألفيش أن فريقه برشلونة عاش "ليلة للتاريخ" عقب الفوز الكاسح على ملعب ريال مدريد بأربعة أهداف دون رد في كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء.

وحقق برشلونة فوزه الأول على الريال منذ ثلاثة أعوام، وبالتحديد منذ مارس 2019. وسجل المهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ هدفين ليواصل بدايته الملهمة مع برشلونة الذي انتقل إليه قادما من صفوف أرسنال في يناير الماضي.

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وتكفل رونالد اراوخو وفيران توريس بتسجيل الهدفين الأخرين للنادي الكاتالوني.

ويحل برشلونة تحت قيادة مدربه الجديد تشافي هرنانديز في المركز الثالث بالدوري الإسباني متأخرا بفارق 12 نقطة عن الريال المتصدر، ويمتلك الفريق مباراة مؤجلة.

وارتفعت معنويات برشلونة بشكل كبير بعد أن خاض 20 مباراة متتالية على مستوى جميع المسابقات دون أن يتلقى أي خسارة خلال الوقت الأصلي من هذه المباريات.

وشارك ألفيش بدلا من خوردي ألبا خلال الدقائق الأربع الأخيرة، بعدما اعتاد اللعب كأساسي مع برشلونة في مواجهات الكلاسيكو خلال فترة احترافه الأولى بين عامي 2008 و2016.

ولدى سؤاله عما إذا كان هذا هو الفوز الأفضل على الريال، أوضح ألفيش "إنه صعب، الفوز هنا دائما ما يجلب السعادة ، لن أختار، لكني هذه اللحظات دائما ما تكون استثنائية، لم نفز عليهم منذ فترة... وكسر هذا الحاجز أمر استثنائي".

وتابع "مرة أخرى في بيت الخصم عشنا ليلة للتاريخ...مهمتنا تتمثل في استعادة هويتنا وهذا سيصعد بنا إلى القمة ، هكذا يكون الأمر دائما ولن يتغير ، برشلونة لديه طريقة في اللعب وفلسفة وهذا ما جعل برشلونة عظيما".

وأشار المدافع البرازيلي "الدوري الإسباني مسابقة صعبة، ولكن علينا أن نحلم والاحلام مجانية، علينا أن نقوم بدورنا ونرى ما سيحدث".

من جانبه قال المدافع الأخر لبرشلونة إيريك غارسيا "هي ليلة مثالية ، كنت مندهشا من الطريقة التي لعبنا بها، قدمنا أداء مذهلا وأظهرنا قدراتنا".

وأضاف "الموسم بدأ بشكل صعب للغاية ، لكننا يافعون ، نريد أن نهزم العالم ، علينا أن نستمر على نفس المنوال، هي نتيجة مذهلة وأتمنى تحقيق نتائج مماثلة في السنوات المقبلة".