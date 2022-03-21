بايرن يقدم 25 مليوناً لشراء عقد غرافنبيرخ

كشفت تقارير صحافية في هولندا أن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم قدم عرضا للحصول على خدمات الموهبة الصاعدة ريان غرافنبرخ لاعب نادي أياكس أمستردام الهولندي.

وكتبت صحيفة "دي تليغراف" الهولندية أن النادي البافاري عرض 25 مليون يورو لفسخ عقد غرافنبرغ، 19 عاما، مع أياكس.

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وذكرت الصحيفة أن الرئيس التنفيذي لبايرن، أوليفر كان، والمدير الرياضي، حسن صالح حميدتش، سافرا في الأسبوع الماضي إلى أمستردام لإجراء محادثات بهذا الخصوص. يذكر أن عقد غرافنبرخ لاعب خط الوسط مع أياكس مستمر حتى منتصف 2023.

ومن الممكن أن يكون غرافنبرخ بديلا للفرنسي كورنتان توليسو، 27 عاما، الذي ينتهي عقده مع بايرن بعد الموسم الحالي.

وذكرت تقارير إعلامية أن هناك منافسة قوية من أندية أخرى للحصول على خدمات النجم الشاب، حيث يُعْتَقَد أن أندية يوفنتوس ومانشستر يونايتد وريال مدريد أبدت اهتماما بضم غرافنبرخ.

وقالت "دي تليغراف" إن غرافنبرخ اختار الانتقال إلى بايرن وتابعت أن أياكس طلب 35 مليون يورو للاستغناء عن اللاعب.

كان صالح حميدتش لفت مؤخرا إلى أن بايرن يمر بـ"مرحلة صعبة ماليا" بعد عامين من أزمة كورونا، وقال في تصريحات لمحطة "سكاي" الرياضية :" يجب علينا أن نراعي أن تتوافق الجودة في الفريق مع المكونات الاقتصادية".