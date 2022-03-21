برشلونة تشافي.. 6 "رباعيات" في شهر ونصف

كرر نادي برشلونة نتائجه الثقيلة هذا الموسم تحت قيادة مدربه الجديد ونجمه السابق تشافي هرنانديز بعد فوزه على غريمه ريال مدريد صفر - 4 في كلاسيكو الدوري الإسباني.

وتغلب برشلونة على مضيفه ريال مدريد بأربعة أهداف دون رد جاءت عن طريق ثنائية الغابوني أوباميانغ وهدف الأوروغوياني أراوخو وفيران توريس.

مادة اعلانية

وتعد هذه الرباعية هي السادسة للفريق الكتالوني في ظرف شهر ونصف منذ قدوم تشافي هرنانديز من دكة فريق السد القطري.

واستلم تشافي دفة فريقه السابق في نوفمبر الماضي وخاض معه 25 مباراة في مختلف البطولات، الدوري الإسباني وكأس إسبانيا ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس السوبر الإسباني، فاز في 14 وتعادل في 7 وخسر 4 كانت آخرها في ربع نهائي كأس إسبانيا أمام أتلتيك بلباو في يناير الماضي.

وافتتح تشافي "رباعياته" مع الفريق في مرمى أتلتيكو مدريد ضمن مباريات الجولة 23 بفوز برشلونة 4 - 2 قبل أن يكرر نتائجه الثقيلة على أرض مضيفه فالنسيا بعدها بجولتين والفوز 1 - 4 ويسجل معه الفريق الكتالوني أربعة أهداف جديدة في مرمى نابولي الإيطالي على أرضية ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" ضمن إياب دور الـ 32 في بطولة الدوري الأوروبي.

وسجل برشلونة رباعيته الثالثة تواليا عندما عاد من إيطاليا واستقبل أتلتيك بلباو على "كامب نو" في الجولة 26 واكتسحه 4 - صفر ليسجل بعدها بجولتين رباعية جديدة في مرمى أوساسونا على أرضية الملعب نفسه.