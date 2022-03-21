روما يحسم الديربي بثلاثية نظيفة

حسم روما دربي العاصمة لصالحه بفوزه على جاره اللدود ضيفه لاتسيو 3-صفر، ليحافظ على سجله خالياً من الخسارة للمباراة التاسعة توالياً في الدوري.

وسجل رجال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الثلاثية في الشوط الأوّل حيث تعاقب عليها المهاجم الإنجليزي تامي أبراهام صاحب هدفين في الدقيقتين الأولى و22، وأضاف القائد لورنزو بيليغريني الثالث في الدقيقة 40.

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وضرب فريق "الذئاب" عصفورين بحجر واحد إذ ثأر من خسارته 2-3 ذهاباً أمام رجال المدرب ماوريسيو ساري، وانتزع المركز الخامس من لاتسيو بعدما رفع رصيده إلى 51 نقطة، بفارق نقطتين عن قطب العاصمة الثاني المتراجع للسادس.

وما زال روما يتأخر بفارق 8 نقاط عن يوفنتوس في المركز الرابع الأخير المؤهل للمسابقة القارية الأم.

افتتح روما التسجيل بعد دقيقة من صافرة البداية عندما حوّل أبراهام ركنية مباشرة من بيليغريني اصطدمت بالعارضة وتهيأت أمامه ليودعها الشباك.

ولم تنتظر جماهير روما كثيراً لتشاهد منقذها في مسابقة كونفرنس ليغ هذا الاسبوع (سجل هدف التعادل في مرمى فيتيس أرنهيم الهولندي 1-1 إياباً بعدما كان فاز روما 1-صفر ذهاباً)، يسجل للمرة الثانية بعد خطأ دفاعي من لاتسيو الذي نسي أبراهام أمام المرمى، فعاقبه الأخير في الدقيقة 22.

وسجل القائد بيليغريني أجمل الأهداف للـ "جيالوروسي" بعد ركلة حرة مباشرة في الشباك (40)، معوضاً غيابه عن مباراة الذهاب للإيقاف.

وحافظ روما على النتيجة في الشوط الثاني ففرض إيقاعه على لاعبي لاتسيو الذين لم يظهروا خطورة تذكر لانقاذ شرفهم، بل كاد أبراهام صاحب 23 هدفاً هذا الموسم، منها 15 في الـ "سيري أ"، أن يسجل الرباعية لفريقه والثالث له في هذه الأمسية، لكنه فوت على نفسه الفرصة أمام الحارس في الدقيقة 67.

وفي مباراتين أخريين، سقط فينيسيا على أرضه أمام سمبدوريا صفر-2، وتعادل امبولي مع فيرونا 1-1 وتختتم المرحلة بمباراة بولونيا وضيفه أتالانتا.