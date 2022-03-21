شيك يغيب عن مواجهة السويد الحاسمة

تلقى منتخب التشيك ضربة قوية بغياب هدافه ومهاجم باير ليفركوزن الألماني باتريك شيك عن المباراة ضد السويد ضمن الملحق المؤهل إلى نهائيات مونديال قطر 2022 كما أعلن مدرب المنتخب يوم الاثنين.

ويعاني شيك من إصابة في ربلة الساق تعرض لها أواخر فبراير الماضي، وقال مدرب المنتخب التشيكي ياروسلاف شيلهافي "إنها خسارة كبيرة. عاود التمارين الفردية قبل أسبوع والتحق بالتدريبات الجماعية الان فقط".

مادة اعلانية

يذكر أن الفائز في مباراة التشيك والسويد المقررة يوم الخميس المقبل سيلاقي بولندا في 29 من الشهر الحالي لمعرفة هوية المتأهل منهما الى النهائيات المقررة في قطر من 21 نوفمبر الى 18 ديسمبر المقبلين.

وأشار شيلهافي إلى إمكانية التحاق شيك بالمباراة ضد بولندا التي تأهلت إلى نهائي المسار الثاني بعد اقصاء روسيا لغزوها أوكرانيا، وقال في هذا الصدد "سنتحدث معه ونناقش وضعية شيك قبل المباراة ضد بولندا".

وكان شيك سجل العدد ذاته من الاهداف وعددها 5 في نهائيات كأس اوروبا الصيف الماضي بينها هدف ولا أروع من منتصف الملعب في مرمى اسكتلندا في دور المجموعات، مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لكن الاخير توج هدافا رسميا للبطولة لقيامه بتمريرة حاسمة.

ويحتل شيك المركز الثاني في صدارة ترتيب الهدافين في المانيا برصيد 20 هدفا وراء المتصدر البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ صاحب 31 هدفا.