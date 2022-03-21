فيتينيا بديلاً لنيفيز في ملحق كأس العالم

يغيب لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيز جراء تعرضه لاصابة مع فريقه ولفرهامبتون الانجليزي عن صفوف منتخب بلاده الذي يتحضر لمواجهة تركيا في الملحق الأوروبي المؤهل إلى مونديال قطر 2022، على أن يحلّ بدلاً منه فيتينيا، بحسب ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة عبر موقعه على الإنترنت.

ويتألق فيتينيا، ابن الـ 22 عاماً، مع بورتو هذا الموسم وقد تم استدعاؤه بانتظام لمنتخب الشباب، حيث سيحصل على فرصة الظهور لأول مرة مع المنتخب الأوّل.

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ويبدأ النجم كريستيانو رونالدو ورفاقه معسكرهم التحضيري نهاية يوم الاثنين في مركز تدريب الاتحاد، الواقع في أويراس، في الضواحي الغربية لشبونة.

ويستضيف المنتخب البرتغالي نظيره التركي يوم الخميس في بورتو في الدور نصف النهائي من ملحق التصفيات المؤهلة لكأس العالم المقبلة، وفي حال نجح بطل أوروبا 2016 في الفوز، فيستقبل في 29 الحالي على ملعب "التنين" مرة جديدة الفائز في نصف النهائي بين إيطاليا ومقدونيا الشمالية.

وشارك منتخب البرتغال في جميع البطولات الدولية الكبرى التي نظمت منذ كأس أوروبا 2000، فيما يعود آخر إخفاق له خلال التصفيات المؤهلة لمونديال فرنسا 1998.