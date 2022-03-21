كلوب: "رحلة شاقة" تنتظرنا بعد التوقف الدولي

اعترف الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول بصعوبة المهمة التي تنتظر فريقه عقب انتهاء فترة التوقف الدولي على مستوى جميع البطولات.

ويلتقي ليفربول مع واتفورد في الدوري الإنجليزي في الثاني من أبريل المقبل وبعدها بثلاثة أيام يواجه بنفيكا البرتغالي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا ثم يحل ضيفا على مانشستر سيتي في الأسبوع التالي في مواجهة قد تكون حاسمة في الصراع على لقب الدوري، وبعدها يعود لملاقاة بنفيكا في مباراة الإياب قبل أن يلاقي سيتي في المربع الذهبي لكأس الاتحاد وبعدها يواجه مانشستر يونايتد في مسابقة الدوري.

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وتأهل ليفربول بصعوبة إلى المربع الذهبي لكأس الاتحاد بفوزه على مضيفه نوتنغهام فورست بهدف ديوغو جوتا يوم الأحد.

وقال كلوب "نواجه واتفورد ثم بنفيكا ثم سيتي ثم بنفيكا ثم سيتي ثم مانشستر يونايتد ثم إيفرتون بعد فترة التوقف الدولي، كل هذه المباريات هائلة وسنحاول خوض كل مباراة على حده ولا نفكر فيها كلها في نفس الوقت".

وأشار "كنا ندرك قبل مواجهة نوتنغهام أن منافسنا التالي سيكون سيتي ، والآن تحقق ذلك".

وختم بالقول "لا أعتقد أننا المنافس الذي يحلم أي فريقه بمواجهته، ستكون مواجهة صعبة ونريد أن نتأكد من تصعيب الأمور على سيتي أيضا... لكننا سنخوض العديد من المباريات قبل ذلك".