لجنة برلمانية تطالب بالسماح لجمهور تشيلسي بشراء التذاكر

كشف رئيس لجنة برلمانية في بريطانيا يوم الاثنين أنه يجب السماح لجماهير تشيلسي بشراء تذاكر مباراة الدور قبل النهائي بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمام كريستال بالاس الشهر المقبل دون أن تطالهم العقوبات المفروضة على مالك النادي الروسي رومان أبراموفيتش عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وسُمح لتشيلسي بلعب المباريات برخصة خاصة من الحكومة لكنه يعاني من تحديد النفقات ومنع بيع تذاكر جديدة للمشجعين.

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وقال جوليان نايت رئيس لجنة الثقافة والإعلام والرياضة بالبرلمان البريطاني "من السخيف أن نواجه احتمالية امتلاء نصف استاد ويمبلي فقط في مباراة قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين تشيلسي وبالاس".

وأضاف "تشيلسي أكبر من مالكه ويحظى بأهمية ضخمة لدى جمهوره والمجتمع. كان من المفهوم على المدى القصير أن تقام مباراة الأسبوع الماضي أمام ميدلزبره بدون مشجعي تشيلسي. لكن لا يوجد عذر للاتحاد الإنجليزي لاستبعادهم ويجب السماح لجماهير تشيلسي بشراء التذاكر طالما تذهب كل الأموال إلى شعب أوكرانيا".

ولم يسمح لتشيلسي ببيع حصته الكاملة من التذاكر في دور الثمانية خارج ملعبه أمام ميدلسبره وطلب النادي اللعب خلف أبواب مغلقة من أجل "النزاهة الرياضية" وقوبل الطلب بالرفض بعد انتقادات شديدة.

ورفض الاتحاد الإنجليزي الرد على طلب رويترز للتعليق، وعرض أبراموفيتش النادي للبيع قبل فرض الحكومة البريطانية للعقوبات. وتنازل عن إدارته للنادي.