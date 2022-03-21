ليفربول يفلت من فخ نوتنغهام ويضرب موعداً مع سيتي

أفلت ليفربول من فخ مضيفه نوتنغهام فورست، وأكمل عقد المتأهلين للدور قبل النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعدما تغلب عليه 1 - صفر يوم الأحد في دور الثمانية للمسابقة.

وأحرز ديوغو جوتا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78، ليقود ليفربول للتأهل إلى المربع الذهبي في البطولة التي توج بها 7 مرات، ويضع حدا لمغامرة نوتنغهام، الناشط ببطولة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيون شيب).

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وكانت أندية مانشستر سيتي وتشيلسي وكريستال بالاس، قد سبقت ليفربول في الدور قبل النهائي، التي يسعى الفريق الأحمر للفوز بها للمرة الأولى منذ موسم 2005 - 2006.