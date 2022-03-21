مانشيني قبل الملحق: هدفنا الفوز بكأس العالم

أعرب روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الإيطالي، عن تفاؤله بتأهل فريقه لبطولة كأس العالم، مطالبا لاعبيه أبطال أمم أوروبا (يورو 2020) بأن يثبتوا خطأ المتشككين في ذلك.

وفشل المنتخب الإيطالي في التأهل لكأس العالم، 2018 لكنه نجح بعد ذلك في التتويج بلقب كأس أمم أوروبا المؤجلة العام الماضي.

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وستكون إيطاليا على موعد مع مصير مألوف، وبعدما فشل الفريق في التأهل إلى كأس العالم من خلال دور المجموعات بالتصفيات، سيكون عليه الفوز على مقدونيا الشمالية يوم الخميس في الدور قبل النهائي من المرحلة النهائية للتصفيات، وذلك للإبقاء على آماله في التأهل لمونديال 2022.

وسوف يتعين على فريق مانشيني مواجهة الفائز من المباراة الثانية بين البرتغال المسلحة بكرستيانو رونالدو أو تركيا، لكن مدرب مانشستر سيتي السابق تحدث بتفاؤل قبل مواجهة مقدونيا الشمالية في باليرمو.

وقال مانشيني في حديث مع الصحافيين: "لا يجب علينا أن نأخذ المباراة الأولى كأمر مسلم به، لن تكون سهلة، وفي حال فزنا بتلك المباراة، سيكون لدينا أربعة أيام للتحضير للنهائي".

وأضاف: "لقد بنينا قاعدة صلبة، لدينا حالة من الإيجابية ونعتقد أن كل شيء سيكون على ما يرام، لدينا مباراتان غاية في الصعوبة، لم يكن من المفترض أن نكون في هذا الوضع ، لكن المعاناة تحدث أحيانا".

وتابع: "يجب علينا أن نواصل اللعب بالشكل الذي كنا عليه، لم نصل إلى أهدافنا بالصدفة، ولم نرغب في خوض تلك المباريات لكن اللاعبين يمرون بحالة معنوية جيدة وهذا مهم".

وأوضح مانشيني: "أنا متفائل لأن لدي لاعبين توجوا بلقب أمم أوروبا من لا شيء وحينما لم يكن أحد يثق في إمكانية حدوث ذلك، يجب علينا التفكير فيما قمنا به لجعل أنفسنا أكثر ثقة، الفريق صلب ولديه إمكانيات عالية".

وقال: "هدفنا هو الفوز بكأس العالم، ولكي يحدث ذلك علينا أن نفوز في المباراتين المقبلتين، نريد الذهاب إلى كأس العالم والفوز به".

واستدعى مانشيني كلا من لويز فيليبي وجواو بيدرو، فيما تم استدعاء لورينزو إنسيني ونيكولو باريلا، رغم ضعيف أدائهما مع أنديتهم في الفترة الماضية.