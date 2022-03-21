مدرب أستراليا يعتذر عن خرق قواعد العزل الصحي

اعتذر غراهام أرنولد مدرب أستراليا عن خرق قواعد العزل الصحي لمواجهة جائحة كوفيد-19 بعدما تريض على شاطئ في سيدني يوم الأحد ليفرض الاتحاد الأسترالي لكرة القدم غرامة مالية كبيرة عليه بسبب "سوء تقدير الموقف".

وكشفت فحوص إصابة أرنولد بكورونا بعد خضوعه لاختبار يوم الخميس، ويتعين على المصابين بكورونا في ولاية نيو ساوث ويلز، وعاصمتها سيدني، الخضوع للعزل لسبعة أيام على الأقل. ويمكنهم مغادرة العزل الذاتي فقط في حالات الطوارئ أو لتلقي العلاج الطبي والإمدادات.

مادة اعلانية

وقال أرنولد في بيان "أعتذر بشدة عن سوء تقدير الموقف يوم الأحد. لم يكن ينبغي أن أغادر منزلي وفقا لبروتوكولات العزل الذاتي في نيو ساوث ويلز وسأبقى في منزلي حتى تنتهي فترة الحجر الصحي. أقبل العقوبات التي فرضت علي جراء هذا الخطأ".

وقال جيمس جونسون الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي إن مجلس الإدارة سيفرض غرامة قدرها 18480 دولارا على أرنولد وسيتم التبرع بها لصندوق إغاثة تابع للصليب الأحمر.

وقال جونسون "كان غراهام ملتزما طوال فترة انتشار فيروس كورونا، لكنه في هذه المناسبة ارتكب خطأ في التقدير، وهو أمر مخيب بشكل واضح. سعينا إلى التحرك بأسرع ما يمكن بشأن هذه المسألة اليوم وفرضنا غرامة كبيرة، مما يؤكد مدى أهمية التزام ممثلينا بالبروتوكولات الحكومية".

وفي وقت سابق يوم الاثنين ذكرت وسائل إعلام محلية أن أرنولد اصطحب كلبه في نزهة يوم الأحد في انتهاك للوائح. وسيلتقي المنتخب الأسترالي مع نظيره الياباني في سيدني الخميس المقبل قبل أن يواجه منتخب السعودية في جدة في 29 مارس وهو يحتاج للفوز في المباراتين لضمان التأهل التلقائي للنهائيات العالمية التي ستقام في قطر.

وقبل آخر جولتين تنفرد السعودية بصدارة الترتيب في المجموعة الآسيوية الثانية برصيد 19 نقطة تليها اليابان برصيد 18 نقطة ثم أستراليا التي جمعت 15 نقطة.