"يويفا" يسمح بتسجيل لاعبين جدد في مسابقاته بسبب أزمة أوكرانيا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يوم الاثنين إن الأندية الأوروبية يمكنها تسجيل لاعبين اثنين بحد أقصى من أندية روسية وأوكرانية خلال المباريات المتبقية من العام الجاري في المسابقات القارية على ضوء الأزمة الروسية الأوكرانية.

وسمح الاتحاد الدولي "فيفا" في وقت سابق هذا الشهر للاعبين والمدربين الأجانب بترك الأندية الروسية والأوكرانية مؤقتا والتعاقد مع أندية جديدة بسبب الأزمة.

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وأوضح يويفا في بيان "قررت اللجنة التنفيذية اليوم السماح للأندية بتسجيل لاعبين اثنين بحد أقصى من المسجلين في الاتحاد الروسي أو الأوكراني وتم تعليق عقودهم".

ويمكن للاعبين المشاركة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر في الفترة المتبقية بموسم 2021-2022.