أليغري يحلم بضم محمد صلاح

كشفت تقارير صحافية إيطالية، يوم الثلاثاء، أن ماسيميليانو أليغري، مدرب يوفنتوس، يحلم بضم النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، إلى صفوف الفريق الإيطالي.

وبحسب تقرير موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن يوفنتوس سيستخدم الأموال المخصصة في تجديد عقد ديبالا إلى التعاقد مع اسم كبير في الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد تأكيد رحيل اللاعب الأرجنتيني ديبالا عن صفوف الفريق.

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وقال التقرير: يحلم أليغري بالتعاقد مع لاعب واحد، هو محمد صلاح، نجم ليفربول الذي ينتهي عقده في 2023، ولم يتوصل إلى اتفاق مع النادي الإنجليزي لتجديد عقده، ويرغب النجم المصري في تحسين راتبه الحالي والحصول على أكثر من 12 مليون يورو في الموسم.

وتوقعت "كالتشيو ميركاتو" أن تكون الصفقة صعبة على يوفنتوس، لاسيما في ظل دخول عدة أندية على اللاعب مثل برشلونة وباريس سان جيرمان.