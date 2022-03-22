إصابة فان غال بفيروس كورونا

كشفت الفحوص إصابة لويس فان غال المدير الفني للمنتخب الهولندي لكرة القدم، بعدوى فيروس كورونا، وذلك قبل المباراتين الوديتين المقررتين أمام الدنمارك وألمانيا.

وبدأ فان غال الخضوع للعزل الصحي فور ظهور نتائج إيجابية للفحوص.

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وسيتولى داني بليند وهينك فريزر وفرانز هوك مهام فان جال حتى يتمكن المدير الفني من الاختلاط باللاعبين مجددا.

ويلتقي المنتخب الهولندي نظيره الدنماركي على ملعب "يوهان كرويف أرينا" يوم السبت المقبل ثم يلتقي المنتخب الألماني في أمستردام بعدها بثلاثة أيام.

وشهدت قائمة المنتخب الهولندي قبل أيام استدعاء جوردان تيزيه مدافع إيندهوفن، ويتطلع اللاعب لتسجيل ظهوره الأول مع المنتخب.

وتأهل المنتخب الهولندي بالفعل إلى نهائيات كأس العالم المقررة في قطر حيث فاز بصدارة المجموعة السابعة في التصفيات الأوروبية إثر تغلبه على نظيره النرويجي 2 - صفر في نوفمبر الماضي.