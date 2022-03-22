إصابة فان غال بفيروس كورونا

كشفت الفحوص إصابة لويس فان غال المدير الفني للمنتخب الهولندي لكرة القدم، بعدوى فيروس كورونا، وذلك قبل المباراتين الوديتين المقررتين أمام الدنمارك وألمانيا.
وبدأ فان غال الخضوع للعزل الصحي فور ظهور نتائج إيجابية للفحوص.
وسيتولى داني بليند وهينك فريزر وفرانز هوك مهام فان جال حتى يتمكن المدير الفني من الاختلاط باللاعبين مجددا.
ويلتقي المنتخب الهولندي نظيره الدنماركي على ملعب "يوهان كرويف أرينا" يوم السبت المقبل ثم يلتقي المنتخب الألماني في أمستردام بعدها بثلاثة أيام.
وشهدت قائمة المنتخب الهولندي قبل أيام استدعاء جوردان تيزيه مدافع إيندهوفن، ويتطلع اللاعب لتسجيل ظهوره الأول مع المنتخب.
وتأهل المنتخب الهولندي بالفعل إلى نهائيات كأس العالم المقررة في قطر حيث فاز بصدارة المجموعة السابعة في التصفيات الأوروبية إثر تغلبه على نظيره النرويجي 2 - صفر في نوفمبر الماضي.
-
إصابة فان غال إثر سقوطه من دراجتهأصيب المخضرم لويس فان غال، مدرب منتخب هولندا لكرة القدم في أعلى الفخذ بعد سقوطه من فوق دراجته يوم الأحد، لكنه سيكون موجودا مع فريقه يوم الثلاثاء في ... رياضة عالمية
-
فان غال واثق من تأهل هولندا إلى كأس العالمأكد لويس فان غال مدرب هولندا أنه يثق في نجاح بلاده في ضمان التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم الأسبوع المقبل، لكنه حذر من أن مواجهة الجبل ... رياضة عالمية
-
فان غال: إمتاع الجماهير ليس هدف منتخب هولنداأكد لويس فان غال، المدير الفني للمنتخب الهولندي لكرة القدم، أن فريقه ليس بحاجة إلى اللعب لإمتاع الجماهير، وذلك إثر تغلب المنتخب على مضيفه اللاتفي 1 - ... رياضة عالمية