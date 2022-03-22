الأزمات تضرب منتخب الكاميرون قبل مواجهة الجزائر

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم يوم الثلاثاء غياب مومي نغامالو، أحد أبرز نجوم الفريق، عن المواجهتين أمام الجزائر في الدور الحاسم المؤهل لنهائيات كاس العالم 2022 في قطر.
وذكر الاتحاد الكاميروني، في حسابه على تويتر، إن نغامالو تعرض لإصابة مع فريقه يانغ أولد بويز السويسري في نهاية الأسبوع وسيغيب عن المواجهتين أمام الجزائر يومي 25 و29 مارس الحالي.
وأوضح اتحاد الكرة الكاميروني ان سوايبو مارو لاعب نادي القطن الكاميروني هو من سيعوض نغامالو.
ويأتي الإعلان عن غياب نجامالو بعد أقل من 24 ساعة من تأكيد غياب فرانك زامبو أنغويسا، لاعب خط وسط نادي نابولي الإيطالي، عن مواجهة الجزائر، بداعي الإصابة، وتعويضه بلاعب ليماسول القبرصي، أرنو غوم.
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