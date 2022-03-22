حارس الكاميرون ينجو من حادث سير

أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي، اليوم الثلاثاء، أن حارس مرماه الكاميروني أندري أونانا أفلت بأعجوبة من حادث سير هائل دون أن يتعرض لإصابات خطيرة، وذلك أثناء توجهه للانضمام إلى معسكر منتخب بلاده.
وكان أونانا، الذي من المرجح أن ينتقل إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي في صفقة انتقال حر عقب نهاية الموسم، في طريقه من العاصمة الكاميرونية ياوندي إلى مدينة دوالا الساحلية، التي يقام بها معسكر المنتخب الكاميروني قبل مواجهته أمام الجزائر في التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022.
ونشرت وسائل إعلام صورا للسيارة التي كان أونانا يستقلها، بجانب صورة حافلة أخرى، حيث تعرضت مقدمة المركبتين لأضرار جسيمة.
وجرى نقل أونانا "25 عاما" من موقع الحادث إلى معسكر منتخب أسود الكاميرون، وتم التقاط صور فوتوغرافية له دون أن تظهر عليه أثار الإصابات، لكن رغم ذلك يتوجب عليه التوجه إلى المستشفى للخضوع للفحص الطبي.
ويستضيف المنتخب الكاميروني نظيره الجزائري يوم الجمعة المقبل في مواجهة الذهاب على أن تجمع مواجهة الإياب بينهما في البليدة يوم الثلاثاء المقبل، وسيتأهل الفائز منهما مباشرة إلى مونديال قطر.
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