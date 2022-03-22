فليك يؤيد استبعاد روسيا من الملحق الأوروبي للمونديال

قال هانزي فليك المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم إنه يعتقد أن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) كان صائبا في استبعاد روسيا من الملحق الأوروبي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر، وذلك إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال فليك في تصريحات لمجلة "شتيرن" :أرى مثل هذه الإجراءات صحيحة من الناحية الرمزية.

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وعوقبت روسيا بالإيقاف من قبل الفيفا وكذلك من قبل الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، وهو ما يحول دون مشاركة منتخباتها وأنديتها في المنافسات القارية والدولية.

وكان من المفترض أن يحل المنتخب البولندي ضيفا على نظيره الروسي في موسكو الخميس في قبل نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر، لكن بعد إيقاف روسيا، جرى احتساب المنتخب البولندي فائزا وتأهل لنهائي الملحق.

غير أن فليك قال: ألا يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتأثر بالعقوبات الرياضية حيث أن حتى العقوبات الاقتصادية الصارمة لم توقفه.

وأبدى فليك تعاطفه مع الرياضيين الذين فقدوا فرصة المشاركة، حيث فرض الإيقاف على رياضيي روسيا وبيلاروسيا في العديد من الرياضات.

وأضاف أنه متعاطف معهم: لأن هذه هي حرب بوتين وليست حربهم. ولكن لا خيار آخر الآن.

وتأهل المنتخب الألماني بالفعل إلى نهائيات المونديال وسيستضيف المنتخب الإسرائيلي في مباراة ودية يوم السبت المقبل قبل أن يلتقي المنتخب الهولندي بعدها بثلاثة أيام في أمستردام.