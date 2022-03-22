مبابي لبوغبا: لقد سئمت

اعترف النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، بأنه لا يشعر بالراحة في الفترة الأخيرة، بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا والنتائج السلبية الأخيرة.

والتقى اللاعبون الفرنسيون الدوليون، يوم الاثنين، في معسكر المنتخب لخوض المباريات المقبلة استعدادا لكأس العالم 2022، وتتجه الأنظار صوب مبابي نجم المنتخب الفرنسي الذي ربطته التقارير بالانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.

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ونشر الاتحاد الفرنسي فيديو لحظة إلقاء لاعبي المنتخب التحايا لبعضهم البعض، وأظهرت اللقطات حوارا قصيرا بين مبابي وبول بوغبا، عندما سأله لاعب مانشستر يونايتد: كيف كل شيء؟ أجاب كيليان ضاحكا: لقد سئمت قليلا.

وعلى الرغم من النبرة غير الرسمية والهادئة التي تحدث بها مبابي، لكن وسائل الإعلام الفرنسية ربطتها بالوضع الصعب الذي يمر به باريس سان جيرمان، بعد خروجه أمام ريال مدريد في دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، وانتقاله المحتمل إلى فريق العاصمة الإسبانية في الصيف المقبل.

ويخوض بطل العالم مباراة ودية يوم الجمعة في مرسيليا ضد أيرلندا، ومواجهة ودية أخرى ضد جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء في ليل.