منتخب مالي يعزز صفوفه بلاعب إيفرتون لمواجهة تونس

قال اتحاد كرة القدم في مالي يوم الثلاثاء إن عبد الله دوكوري لاعب وسط إيفرتون ربط مستقبله الدولي بمنتخب مالي ووصل إلى باماكو لخوض مباراة ذهاب الجولة الفاصلة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 أمام تونس يوم الجمعة.



وخاض اللاعب البالغ عمره "29 عاما" مباريات دولية مع منتخب فرنسا على مستوى الناشئين لكنه حول الولاء بعد ثلاث سنوات من اتصال مالي به لأول مرة للعب معهم.



وقال دوكوري في السابق إنه يأمل في دخول تشكيلة منتخب فرنسا الأول لكنه وافق على التغيير بعد محادثات مع اتحاد كرة القدم في مالي الشهر الماضي.



كما أقنعت مالي ألمامي توري، وهو لاعب دولي سابق آخر على مستوى الناشئين ولد في فرنسا، بربط مستقبله بالمنتخب الإفريقي. ويلعب المدافع البالغ عمره "25 عاما" مع اينتراخت فرانكفورت.



وعززت مالي، التي خرجت من دور الستة عشر في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة في يناير ، صفوفها بعودة شيخ دوكوري لاعب ريسنغ لانس المنافس بالدوري الفرنسي، والقائد السابق عبد الله ديابي، الذي لعب آخر مرة مع منتخب مالي في 2019.



وستستضيف مالي، التي لم يسبق لها التأهل لكأس العالم، منتخب تونس قبل مباراة العودة خارج الديار يوم الثلاثاء المقبل.

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