مانشستر يونايتد يجري محادثات مع تن هاغ

ذكر تقرير إخباري يوم الأربعاء أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم أجرى محادثات مع إريك تن هاغ مدرب أياكس الهولندي، حيث يواصل مانشستر يونايتد سعيه لتعيين مدير فني جديد للفريق.

كان رالف رانغنيك قد تولى تدريب مانشستر يونايتد بشكل مؤقت في نوفمبر الماضي، بعد إقالة أولي جونار سولشاير الذي تولى تدريب مانشستر لنحو ثلاثة أعوام.

مادة اعلانية

ويسعى مانشستر يونايتد لتعيين مدير فني جديد للفريق قبل الصيف المقبل، ويعتزم إجراء محادثات مع عدد من المرشحين.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن تن هاغ التقى بمسؤولين في مانشستر يونايتد لإجراء محادثات بشأن إمكانية توليه المنصب.

ويتولى الهولندي تن هاغ "52 عاما" تدريب أياكس منذ عام 2017 ، وقد سبق له تدريب فرق جو اهيد إيغلز الهولندي، والفريق الثاني ببايرن ميونخ وأوتريخت الهولندي.

ويتصدر أياكس حاليا الدوري الهولندي، ويسعى تن هاغ لإحراز لقب الدوري للمرة الثالثة خلال مشوار شهد قيادة الفريق للوصول إلى الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا في 2019 .

وخرج أياكس من دوري الأبطال حينذاك على يد توتنهام، الذي كان يدربه حينها ماوريتسيو بوكيتينو، الذي يحظى بإعجاب مانشستر يونايتد.

ويتولى بوكيتينو حاليا تدريب باريس سان جيرمان الفرنسي، لكن يبدو استمراره في المنصب مهددا بشكل كبير بعد خروج الفريق من دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد.

كذلك ارتبط اسم لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني، وجولن لوبيتيغي المدير الفني لأشبيلية بتولى مهمة تدريب مانشستر يونايتد، بينما تردد أن توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي خرج من حسابات مانشستر.