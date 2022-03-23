مبابي يتلقى تحذيراً من رئيس الاتحاد الفرنسي

قال نويل لو غرات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إنه سيبلغ كيليان مبابي بالتزاماته التعاقدية في خطاب بعد أن تخلى مهاجم فرنسا عن حضور مناسبة تسويقية خلال الفترة الدولية.



وأبلغ لو غرات صحيفة "ليكيب" الفرنسية اليومية يوم الأربعاء: طلبت منه المشاركة في العمليات مع الرعاة. في نقطة ما كان مستعدا للذهاب ثم قال لا لن أذهب. ماذا تريد أن أفعل؟



ولم يكن واضحا سبب عدم مشاركة مبابي (23 عاما) مهاجم باريس سان جيرمان في جلسة تصوير ولم تحدد هوية الراعي.



ولم يتسن الحصول على تعليق من الاتحاد الفرنسي.



وأضاف لو غرات: سيصل خطاب من المحامين إلى اللاعب ومحاميه. سنتابع المشكلة نقطة بنقطة ونريد تحسين الأمور وإرضاء الجميع من الرعاة واللاعبين.



وستلعب فرنسا بطلة العالم مع ساحل العاج في لقاء ودي في مرسيليا يوم الجمعة ويأمل لو جرات في مناقشة الأمر مع مبابي الذي لم يعاقب.



وتابع: كل شيء يتعلق بالعقوبات يزعجني. لا أحب هذه الكلمة وإنما سنجري حوارا وستكون هناك عملية أخرى مع الرعاة في الخريف قبل الذهاب لكأس العالم. أؤكد لكم حتى هذا الحين أننا سنسوي الأمر دون خلاف. التخفيف من القلق جزء من حياتي. كيليان سيكون في الملعب في مرسيليا وأتمنى أن يظهر في حالة جيدة.

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