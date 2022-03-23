"يويفا": روسيا بين أربعة مرشحين لاستضافة كأس أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الأربعاء أن روسيا التي تعاني من عقوبات رياضية على خلفية حربها مع أوكرانيا، مرشحة لاستضافة كأس أوروبا 2028 أو 2032، إضافة إلى تركيا، إيطاليا وملف مشترك بين المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا.
وأضافت الاتحاد القاري أن تحديد البلد المضيف للمسابقتين سيتم الإعلان عنه في سبتمبر 2023. وتبدو كل من روسيا وتركيا مهمتة باستضافة أي من النسختين، فيما تأمل المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا استضافة نسخة 2028 وإيطاليا 2032.
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