أغيري يعود إلى الدوري الإسباني

أعلن نادي ريال مايوركا الإسباني لكرة القدم الخميس عن التعاقد مع المدرب المكسيكي خافيير أغيري للإشراف على الفريق، وذلك خلفاً للويس غارسيا بلاسا الذي أقيل من منصبه الثلاثاء.
وقال أغيري خلال مؤتمر صحافي: أنا سعيدٌ جداً لوجودي هنا، للعودة الى الدوري الإسباني، الذي تولى فيه سابقاً تدريب أوساسونا (2002-2006)، أتلتيكو مدريد (2006-2009)، سرقسطة (2010-2011)، إسبانيول (2012-2014)، وأخيراً ليغانيس (2019-2020).
وستكون مهمة المدرب السابق لمنتخبات المكسيك واليابان ومصر ونادي الوحدة الإماراتي إنقاذ مايوركا من الهبوط الى الدرجة الثانية، إذ يقبع حالياً في المركز الثامن عشر برصيد 26 نقطة وبفارق 7 نقاط عن ليفانتي الأخير.
وشدد ابن الـ63 عاماً على أنه: في المباريات المقبلة، سيكون علينا الاستفادة من مواردنا لأننا في منطقة خطرة ولم يتبق الكثير من الوقت.
ويأمل أغيري ألا يلقى نفس المصير الذي اختبره في تجربته الإسبانية الأخيرة حين اضطر للاستقالة من ليغانيس بسبب فشله في انقاذ الأخير من الهبوط الى الدرجة الثانية نهاية موسم 2019-2020.
وتبقى أمام أغيري تسع مباريات لمحاولة انقاذ الفريق من الهبوط، لكن ثلاثاً منها تجمعه بأتلتيكو مدريد حامل اللقب، برشلونة الثالث وإشبيلية الثاني. إلا أن الفارق بين مايوركا ومنطقة الأمان ليس سوى نقطة واحدة.
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