ساكا يغادر معسكر إنجلترا بسبب كورونا

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الخميس إيجابية عينة بوكايو ساكا لاعب وسط أرسنال بكوفيد-19 ما دفعه للخروج من معسكر منتخب إنجلترا قبل خوض مباراتين وديتين.

وقال الاتحاد الإنجليزي إن ساكا دخل في مرحلة عزل ذاتي عن باقي التشكيلة منذ أمس الأربعاء لكنه عاد الآن إلى منزله.

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وستخوض إنجلترا مباراتين وديتين أمام سويسرا يوم السبت وساحل العاج يوم الثلاثاء في استاد ويمبلي، بعدما ضمنت في وقت سابق التأهل إلى نهائيات كأس العالم في قطر.

وقال الاتحاد الإنجليزي إنه لا ينوي استدعاء لاعب بديل في التشكيلة قبل خوض المباراتين المقبلتين.